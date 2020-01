Paco Jémez alaba al arbitraje mexicano

El controvertido técnico Paco Jémez, quien dirige al Rayo Vallecano, admitió que extraña la tolerancia de los árbitros mexicanos, a quienes les podías reclamar, le contestaban y el partido seguía.

Lo anterior en comparación al futbol español, en donde poco o nada puede dirigirse a los silbantes y si lo hace sufre de inmediato una amonestación o expulsión como sucedió en el partido del Rayo en la Copa del Rey contra Tarazona.

Cerca del minuto 35, del duelo copero, Jémez fue expulsado por Iosu Galech, situación que le acarreó tres partidos de suspensión al extécnico del Cruz Azul, de la Liga MX del futbol mexicano.

Sobre su sanción explicó: “Si el cuento te lo cuenta Caperucita o el Lobo no tiene nada que ver. Me echa (el árbitro) porque le da la gana y luego le digo que es muy malo. Me cae un partido por la expulsión y dos por desconsideración. No le insulto”.

Abundó: “Acepto mi error, pero no me parece para dos partidos. Él me expulsa porque le digo que saque las tarjetas en lo realmente necesario. Es una pena que árbitros jóvenes tengan la mentalidad de hace 40 o 50 años”.

En declaraciones a un diario deportivo, lamentó que a algunos árbitros no los puedes ni mirar, “tienen un complejo de inferioridad tan grande que se defienden con tarjetas. Ahora hay que dialogar y aguantar, entender que en un momento dado te digan: 'Joder, qué malo eres'. Pues que le responda: 'Y tú más'. No pasa nada”.

Jémez en su paso por La Máquina admitió que extraña ciertos comportamientos de los silbantes mexicanos, quienes aguantaban la crítica, respondían y todo continuaba con normalidad, sin problema alguno.

“A mí en eso me gustaban mucho de los mexicanos. Te cagabas en su padre y ellos, en tu madre. Y se seguía. En España parecen intocables y son una minoría porque nuestros árbitros han mejorado muchísimo”, acotó.

Paco Jémez dirigido al Cruz Azul mexicano entre noviembre de 2016 a diciembre de 2017 con el que disputó una Liguilla para después volver al balompié español con Las Palmas y actualmente con Rayo Vallecano, de la Segunda División, confía concretar el ascenso a Primera.

