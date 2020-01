Raúl Jiménez forma parte del equipo de la década de la FA Cup

Raúl Jiménez sigue dando de qué hablar en el futbol inglés y es que con sus buenas actuaciones ha logrado ganarse el cariño de la afición del Wolverhampton e incluso se ha convertido en uno de los jugadores que muchos hinchas esperan ver en sus respectivos clubes tras dos temporadas en las que ha logrado ser un delantero letal.

La FA Cup llevó a cabo una encuesta en la que varios candidatos compitieron por formar parte del once ideal de la década, mismo en el que al final Raúl Jiménez logró ganarse un puesto junto a grandes leyendas del futbol inglés como lo son Steven Gerrard, Sergio Agüero y John Terry.

A través de las redes sociales de la competición los aficionados tuvieron oportunidad de vota por sus candidatos favoritos, siendo Raúl Jiménez uno de los preferidos para conformar el ataque de este histórico once, superando con el 42% de los votos en la categoría de delanteros a jugadores como Padraig Amond, Raheem Sterling y Alexis Sánchez.

Who's your next striker? 👇

We asked you to send us your top players throughout the last 1️⃣0️⃣ years of the Emirates FA Cup to make a final XI.

#EmiratesFACup Team of the Decade 🏆

El XI ideal de la década en la FA Cup está conformado por los siguientes jugadores: Adrián, Ashley Cole, Eric Lichaj, Emmerson Boyce, John Terry, Aaron Ramsey, Steven Gerrard, Callum McManaman, Jermaine Beckford, Raúl Jiménez y Sergio Agüero.

Here is your official #EmiratesFACup Team of the Decade, as voted by you ✨

What changes would you make? pic.twitter.com/jkrIO8g381

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 2, 2020