VIDEO: Entrenador de basquetbol golpea a aficionado durante partido

Vaya lío el que se produjo en la Liga de basquetbol de China. Los Liaoning Flying Leopards se impusieron por 111-103 frente a Jiangsu Dragons; sin embargo, Memi Becirovic, entrenador de los Leopards no la pasó del todo bien, pese al triunfo, pues se fue expulsado, luego de golpear a un aficionado que agredió a su esposa.

Te puede interesar: Nick Kyrgios rompe en llanto por incendios en Australia

El acontecimiento se dio durante el tercer cuarto del partido. Un grupo de aficionados comenzó a molestar a Lance Stephenson, ex estrella de la NBA y actual jugador de Leopards, este ignoró las agresiones verbales. Pero en ese momento, una mujer se paró de su asiento para ir a tranquilizar a los hombres.

Uno de los aficionados, comenzó a gritarle a la señora. Ella se regresó a su asiento, pero el seguidor del equipo rival, se paró a retarla, hecho que enfureció al entrenador Memi, pues esa mujer, era su esposa.

Al ver las agresiones del aficionado a su mujer, Becirovic, sin pensarlo, fue directo con el sujeto, a quien golpeó a puño cerrado. La seguridad del inmueble acudió inmediatamente para detener el pleito, aunque ya había sido demasiado tarde.

Coach Memi Bečirović went up to confront him, the fan got what he deserved. pic.twitter.com/437sswkaqL

— Yu Fu (@YuFuTroy) January 3, 2020