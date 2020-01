Liga amateur en Africa estrena VAR en televisión antigua y con escopeta para presionar al árbitro

Las redes sociales han vuelto virales una serie de imágenes durante un partido de futbol amateur en alguna parte de Africa en la que un árbitro acude a consultar el sistema de Video Arbitraje para determinar una jugada de un encuentro que al parecer llamó la atención de gran parte de la comunidad de dicho lugar, pues las fotografías muestran a una gran cantidad de seguidores junto al monitor que utilizan como VAR.

Lo curioso es que dicho sistema del VAR se trata de una pantalla antigua de televisión en la cual supuestamente el silbante acude para revisar las jugadas. Sin embargo, también resalta un aficionado con una escopeta, la cual en redes sociales se ha interpretado como una cierta forma de meterle presión al silbante para determinar la decisión a favor del club del que es hincha dicha persona.

El usuario de redes sociales conocido como ‘Sir Raphael Kizzilah’ explicó el contexto de las imágenes en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Esta es obviamente una competencia loca/amateur, que es una fuente común de entretenimiento durante la temporada festiva en algunos países africanos. Si por algo deben ser elogiados por tratar de elevar el estándar’. explicó.

Lol, not to spoil the fun, but this is obviously a local/amateur competition, which is a common source of entertainment during the festive season in some African countries. If for anything they should be commended for trying to 'raise the standard' instead of being mocked. pic.twitter.com/wPk3b599C7

— Sir Raphael Kizzilah (@SirRaphaelK) January 2, 2020