Roger Martínez acusa al América de no darle respuesta sobre ofertas de Italia

Desde inicios del Apertura 2019 Roger Martínez era pretendido en el futbol europeo por el Sheffield United de la Premier League, club con el que no se concretó su llegada y terminó por pasar un semestre más en Coapa, situación que aunque disfruta, afirma que mantiene el deseo de volver al viejo continente, pero considera que América no le ha sido frontal en torno a la oferta que las Águilas recibieron por parte del Genoa de la Serie A.

“Pienso que a cualquier futbolista, si le preguntan sobre su deseo de ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño. Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club. Solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una liga importante como la italiana, quiere dar el salto. Eso me tiene un poco ilusionado, pero el club no me da una respuesta”, explicó el delantero colombiano en entrevista para Súper Deportivo en Argentina.

Asimismo., el medio argentino afirmó que la intención del Genoa es fichar en calidad de préstamo a Martínez por una cantidad de 350 mil dólares y existiría una opción de compra que alcanzaría hasta los 18 millones de dólares si el colombiano tiene un buen rendimiento durante el semestre en la Serie A.

Asimismo Roger considera falta de comunicación con la directiva azulcrema y el cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera, afirmando que tanto él como su representante no han sido contactados frontalmente por el entorno americanista.

“Me da bronca que no haya una respuesta (del América). Un día me dicen que me hablan pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición. Y a mí me da bronca esta falta de comunicación. Mi representante, que ademas es mi amigo, se está encargando, pero siento que no me están yendo de frente. Sea el jugador que sea, cualquier propuesta que llega, creo que siempre tiene que existir la voluntad de responder, de negociar. Yo estoy tranquilo y le hice saber a mi agente el deseo”, sentenció el ‘9’ americanista.

