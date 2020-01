VIDEO: Zlatan Ibrahimovic marca gol en su regreso con el Milan

Zlatan Ibrahimovic tuvo el mejor regreso con el AC Milan, después de que en su primer partido con la camiseta rossonera.

En un partido amistoso en el campo de entrenamiento del Milan, le ganaron 9 a 0 al Rhodense, equipo amateur de la sexta categoría del Calcio. El sueco, que ya porta el número 21, jugó 45 minutos y anotó un gol.

Esta anotación llena de confianza al conjunto italiano que contrató a Ibra para afrontar la segunda mitad de la Serie A, donde corren en el décimo primer lugar, a 21 puntos del líder, Inter.

📽 Goals galore in the Rossoneri’s friendly match

Check out @Ibra_official’s “first” goal ⚽

📽 Amichevole per i rossoneri

E primo gol per Ibra ⚽#SempreMilan pic.twitter.com/sT2tcxYyVH

— AC Milan (@acmilan) January 3, 2020