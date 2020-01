Abren investigación sobre Jesús Gallardo tras polémico festejo

La Comisión Disciplinaria informó que abrirá la investigación correspondiente a Jesús Gallardo, luego del polémico festejo que realizó en el Estadio Azteca, en donde llamó "puto" al América, equipo al que venció Monterrey en tanda de penaltis, para coronarse en el Apertura 2019.

"La Comisión Disciplinaria informa, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, determinó abrir un Procedimiento de Investigación de Oficio por los festejos inapropiados del Jugador Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos", se puede leer en el comunicado emitido emitido.

La Comisión Disciplina abre investigación a Jesús Gallardo. pic.twitter.com/Qfpzh1wpDG — Karly Aldana (@karlyaldana7) January 4, 2020

Dicha noticia llega seis días después de los hechos, los cuales fueron capturados por las cámaras de Publisport.

Es importante recordar que no es la primera ocasión que esto sucede. Rodolfo Pizarro fue uno de los jugadores que también fue multado en 2018, luego de mentarle la madre al América, durante el festejo con Chivas del título de la Liga de Campeones de la Concacaf, tuvo que pagar 161 mil 200 pesos, y no recibió ningún partido de suspensión, debido a que se trató de la Concacaf y no de la Liga MX.

En el caso de Miguel Herrera, incluyó suspensión de tres partidos y multa económica, luego de llamar "puto" al árbitro encargado del duelo ante Cruz Azul de la jornada 13 del Apertura 2019.

El caso de Jesús Gallardo es similar al del Piojo Herrera, por lo que el canterano del América, podría ser suspendido de uno a tres partidos, además de la multa económica, que sería impuesta por la Federación Mexicana de Futbol.

