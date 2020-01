Leyenda del Arsenal revela que quiso suicidarse por depresión

En una época en que el alcoholismo y las apuestas eran una costumbre en el futbol han llevado a una de las estrellas del balompie a un punto en el que el mismo señala “ya no podía seguir”.

TE RECOMENDAMOS ¿Jesús Gallardo podría ser sancionado tras burlas a los americanistas?

Paul Merson, ex jugador del Arsenal, Aston Villa, Porstmouth y la selección inglesa, señaló, en su columna del diario británico Daily Star, la depresión que ha vivido en el último año y que estuvo a punto de orillarlo al suicidio.

“No encontraba una salida. Tenía las pastillas en la mano… No me tomé las suficientes, pero las tenía ahí, con vodka. Fue espantoso. El único motivo por el que no lo hice fueron mi mujer y mis hijos. Y por tener algo de conciencia. Quizás miedo, también. Cuando estás así, no eres capaz de ver cómo salir”, fueron las declaraciones del que fuera uno de los mediocampistas más destacados del futbol inglés en la década de los 80’s.

Paul Merson / Getty Images

“No quiero suicidarme más. Ya no tengo esos pensamientos. No llevo el mundo sobre mis hombros ni estoy bebiendo y jugando todo el tiempo. Ahora sé que tengo una enfermedad mental. Lo acepto. Antes me encerraba en la oscuridad, corría las cortinas y veía sonar el teléfono. Literalmente las personas me llamaban para ayudarme, pero yo no respondía las llamadas. Lo mejor es hablar. No me malinterpreten, tengo días malos. Pero los días malos son mejores que antes”, relató en su columna.

Merson disputó 257 partidos con la camiseta del Arsenal, con el que logró dos ligas inglesas, anotando 54 tantos y repartiendo cinco asistencias de gol.