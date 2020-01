Carson Wents se pierde el resto del partido por lesión en la cabeza

Malas noticias para Philadelphia Eagles, ya que su QB titular Carson Wents no podrá regresar al partido en contra de Seattle Seahawks tras una conmoción.

TE RECOMENDAMOS Vikings acaba con ilusiones de Drew Brees y Saints

Carson Wentz, sufrió una tacleada por parte de Jadeveon Clowney, durante el primer cuarto de su primer partido de Playoffs, correspondiente a la Ronda de Comodínes de la Conferencia Nacional.

Wentz salió del terreno de juego para ser evaluado por el protocolo de posible conmoción cerebral y, no fue hasta la segunda mitad del partido cuando se confirmó que no podía regresar a disputar el encuentro que se disputa en el Lincoln Financial Field.

Esta es la seguna ocasion que se pierde al menos un partido de postemporada, la anterior fue en 2018, cuando Nick Foles condujo a las Águilas a la victoria del Super Bowl LII en contra de los Patriotas.