OFICIAL: Jason Garrett deja de ser head coach de los Dallas Cowboys

Un ciclo llegó a su fin en la NFL, este domingo se oficializó el despido de Jason Garrett al frente del equipo de los Dallas Cowboys, por lo que de ahora en adelante se encargarán de buscar detalladamente al nuevo encargado de guiar una nueva era en el equipo de la ‘Estrella Solitaria’ tras más de 10 años.

El periodista estadounidense Jay Glazer reportó que el mismo Jerry Jones fue el encargado de informarle a Garrett que no continuará al frente del equipo. Hecho que posteriormente la misma NFL y el equipo se encargaron de confimar.

The Cowboys have officially informed Jason Garrett he is out as head coach. pic.twitter.com/DRJiTuNHoB

