Jushin ‘Thunder’ Liger se retira de la lucha libre

Una de las leyendas de la lucha libre a nivel mundial, Jushin ‘Thunder’ Liger, se despidió de los cuadriláteros éste domingo en el evento WrestleKingdom 14 de la empresa NJPW.

En una lucha de relevos sencillos, el mítico enmascarado japonés hizo equipo con Naoki Sano para enfrentar a los jóvenes Hiromu Takahashi y Ryu Lee (Dragón Lee).

Al final del encuentro, la pareja del mexicano y el japonés se llevaron la victoria pero rindieron un emotivo homenaje a Liger, quién había anunciado que este era su último encuentro.

Jushin se despide con más de 4 luchas en sus 36 años de trayectoria. Militó en el CMLL, Triple A, WWE, NJPW entre otras.

En su cinturón puede presumir de haber conquistado el Campeonato Peso Jr. IWGP en 11 ocasiones, el Campeoón de Parejas Jr. IWGP, el Best of the Super Juniors, el Campeonato Universal CMLL y el Campeonato Medio CMLL, además de haber vivido grandes rivalidades con la crema y nata de la lucha libre mundial.

Recordemos que durante su gira del adiós tuvo un par de funciones de despedida en México.

En el mismo evento Naito se coronó como doble campeón tras vencer a Kasuchika Okada por el cinturón completo de la IWGP.

