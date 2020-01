Megan Rapinoe critica mensaje de amenaza de Donald Trump a Irán

A través de las redes sociales, la seleccionada estadounidense Megan Rapinoe aprovechó para criticar duramente las decisiones del presidente de Estados Unidos Donald Trump tras los recientes mensajes en contra de Irán y los ataques que se han realizado.

La publicación que desató la frustración de la jugadora del Reign FC de la NWSL de Estados Unidos, fue la dura amenaza del presidente Donald Trump ante Irán, prometiendo hacer uso del arsenal militar con el que cuenta el país norteamericano en caso de que ataquen a los estadounidenses.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020