VIDEO: Escalofriante lesión en partido de la NBA

En una de las escenas más escalofriantes que se han vivido en la NBA en lo que va de la temporada, el pivot Joel Embiid sufrió una importante lesión durante el partido Sixers-Thunder.

Al final del primer cuarto, el camerunés buscó evitar una clavada y cuando golpeó el balón se le dislocó el dedo de la mano izquierda. Embiid no se inmutó ante el dolor mientras caminaba a la banca mientras sus compañeros se vieron por un momento sorprendidos ante la escena.

Pero lo más sorprendente es que el pivot de Philadelphia regresó a la duela después de que los médicos le hicieron un vendaje en la mano y le acomodaron el dedo.

Joel Embiid ha disputado este lunes 31 minutos y tiene 7 rebotes, siete asistencias y ha marcado 16 puntos en la victoria parcial 106-104 de Phialdelphia Sixers sobre Oklahoma City Thunder.

Embiid re-entered the game after dislocating his finger…badly. 🥴🥴 pic.twitter.com/u0Eg1a5IbD

— House of Highlights (@HoHighlights) January 7, 2020