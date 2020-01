Andrade le arranca la máscara a Rey Mysterio

Un nuevo capítulo de la rivalidad entre Andrade Cien Almas y Rey Mysterio se vivió, cuando en la función del lunes de RAW el de Gómez Palacio despojó de su máscara a su compatriota.

Andrade le dio la oportunidad a Rey Mysterio de recuperar el Campeonato de Estados Unidos, el cual perdió a finales de 2019, pero el Ídolo volvió a imponerse y retuvo el título.

El campeón de Estados Unidos aprovechó que su rival golpeó accidentalmente a Zelina Vega, compañera de Andrade, por lo que intentó ayudarla y justo en ese momento el Ídolo llevó al Amo del 619 al toque de espaldas.

Put your hands on @Zelina_VegaWWE , and @AndradeCienWWE will make you pay. #RAW pic.twitter.com/IQI7P2oUYj

Después de vencerlo, Andrade Cien Almas le arrancó la máscara al símbolo latino de la WWE aun que luego la recuperó en Backstage mientras el de Gómez Palacio daba una entrevista.

You take the man's mask, you best believe it's FAR from over.#RAW @reymysterio @AndradeCienWWE pic.twitter.com/Q1EX2lZGXc

— WWE (@WWE) January 7, 2020