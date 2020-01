Chivas abre el Clausura 2020 con empate en casa ante Cruz Azul

Chivas no pudo hacer valer su condición de local y al final tuvo que conformarse con un punto que le sabe a poco. El Rebaño Sagrado debutó la noche de este lunes en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX Femenil con un empate 2-2 frente al Cruz Azul, en duelo de la primera fecha disputado en el Estadio Akron.

La polémica arbitral apareció muy pronto en el encuentro. Un choque protagonizado por Janelly Farías y Alejandra Curiel terminó con la cruzazulina en el césped. El silbante Jaime Orlando Montes señaló el punto penal, en medio de reclamos. Wendy Jiménez cobró de buena forma y con la pierna derecha puso el 1-0, al minuto 7.

Chivas reaccionó y se fue al frente en busca del empate. Lo encontró al 34’, en medio de otra fuerte polémica. Norma Palafox, en su regreso al Guadalajara, mandó un servicio desde el costado derecho. La guardameta Karla Morales salió por la pelota y en el área chica la chocó Evelyn González. Las jugadoras pensaron que se marcaría la falta, pero no fue así.

La redonda quedó “muerta” cerca de la línea de gol y Tania Morales la empujó a las redes. Los reclamos fueron inmediatos, las jugadoras visitantes se fueron encima del árbitro, pero luego de algunos instantes de duda, validó el tanto que significó el 1-1 para el Rebaño Sagrado. Con ese marcador se fueron al descanso.

En el arranque del complemento, Rubí Soto puso la pelota en el centro del área con un cabezazo. Evelyn González, recién llegada como refuerzo, se adelantó a la marca y punteó el balón para enviarlo al fondo. Chivas concretó la remontada apenas al minuto 46.

Pero la celebración duró muy poco. En la siguiente jugada, una gran pelota filtrada a la espalda de la defensa, fue alcanzada por la delantera Alejandra Curiel. Ante la salida de Blanca Félix, definió de gran forma con un toque suave con la parte externa del pie derecho. Las redes se movieron al 47’ con el 2-2 del Cruz Azul.

Chivas fue el que más intentó en el resto de la parte complementaria, pero el marcador no se movió más. Para Cruz Azul, el punto como visitante no es malo, mientras que para el Rebaño Sagrado, abrir el torneo con un 2-2 en casa no estaba en los planes del técnico Ramón Villa Zevallos.

