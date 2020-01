Ex jugadora del América revela cómo fue el secuestro exprés que sufrió

View this post on Instagram

Bueno creo que es momento de que diga algo con respecto a las notas obviamente con mala información que han estado saliendo con respecto a lo que vivimos lucero y yo . En lo personal yo no había querido dar ninguna declaración ni mucho menos contar públicamente la película de terror que viví , como algunas personas ya saben si , si estuve secuestrada junto con lucero, llegando a nuestra casa no quisimos poner demanda por miedo a las amenazas contra nuestras familias que nos hicieron. Algo que muchas personas no saben es que nos llevaron con las personas especializadas en estas situaciones y nos interrogaron por separado y nos sometieron a la prueba del poligrafo obviamente con autorización mía para descartar que esto haya sido extorsión obviamente hacia el club , después de esto nos dijeron que todo salió bien en las pruebas que siempre dijimos la verdad y que se trató de un secuestro exprés y que igual no era directo contra el club, nosotras cometimos el error de pararnos en la carretera en una zona de descanso y ahí nos levantaron. No saben lo feo que es vivir esto a parte de los que vivimos ya estando secuestradas todavía sentir que hiciste algo malo al momento que te quieren hacer esas pruebas para ver si dices la verdad. Claro que esto era una manera de demostrar lo sucedido y no tengo ninguna molestias con el club por querer descartar esto es su trabajo asegurarse que no hay peligro hacia el club. Ya contando todo esto, el que me haya venido a tj y el que luz haya decidido venirse para acá nunca fue un berrinche ni mucho menos, el club nos ayudó con eso a darnos a prestamos para sentirnos más seguras y pues ir saliendo del trauma que vivimos nunca tuvimos ningún problema con el profesor Leo al contrario él nos apoyó con todo esto y siempre estaré agradecía con el Club America por todo su apoyo. Por último claro que si esto si hubiera sido un berrinche como dice en estas notas hubiera afectado a nuestra carrera futbolística obviamente un equipo no hubiera recibido a jugadoras con este tipo de “problemas de disciplina” . Gracias a dios todo está bien Gracias a dios estoy aquí para contarlo y seguir preparándome futbolisticamente.