México podría ser sede para el Mundial de 2022

La tensión que existe entre Estados Unidos e Irán, por el asesinato del general Qasem Soleimani, jefe de las fuerzas armadas iraníes, tendría repercusión hasta en el tema del Mundial de Qatar 2022, pues provocaría que el país asiático perdiera la sede y provocaría que la sede en conjunto formada por Estados Unidos, Canadá y México, tome su lugar.

Qatar, señala el articulista de EL UNIVERSAL Javier Tejado Donde, vive desde junio del 2017, un bloqueo de parte de varios países del área asiática como Arabia Saudita, Egipto, Senegal, Jordania y Suiza por según ellos "promover el terrorismo de la mano de Irán"…

Desde esa fecha la FIFA "sondeó a Estados Unidos, Canadá y México, que serán sedes en el 2026, para saber si de requerirse, podrían adelantar y hacer lo que le toca a Qatar", y los representantes de los países, coordinados por Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, dijeron que estarían listos.

El articulista señala que Qatar había convencido a la FIFA de que a pesar del bloqueo el Mundial saldría bien, pero el asesinado del general Qasem Soleimani ha vuelto a generar que las dudas crezcan y la posibilidad de que se le quite la sede a Qatar para darla a los organizadores del 2026 crece.

Si esto sigue así, la FIFA deberá anunciarlo a mediados de este año.

Esto sería bien visto por los principales patrocinadores y las televisoras, que desde un inicio no quedaron del todo satisfechas con el horario y las fechas (noviembre) en que se disputarían los juegos ya que el rating no sería tan alto como se esperaba.

