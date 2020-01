Nicolás Castillo se habría ido de antro previo a la final

View this post on Instagram

LES GUSTA???? y este es el final de la historia del cabello 😂😂 gracias a todos mis amigos de Instagram por todas las recomendaciones, todos los consejos y ánimos que me dieron. Les confieso que sí tuve unos días muy tristes, cambió mi personalidad, no tenía ganas de hacer nada. Me quedaba horas leyendo sus mensajes y buscando un gran profesional que me pudiera arreglar ese destrozo. Quiero mencionar a @gabrielsamra por haberme devuelto mi sonrisa y seguridad. Y no solo lo menciono porque me hizo un trabajo fantástico… si no porque muchas de ustedes me escribieron con el mismo problema, o con que ya les pasó una vez o que quisieran hacerse un cambio en el cabello pero no se atreven por si se lo dañan como a mi y por eso no se lo hacen. Chicas yo salí de ahí queriéndome ir a bailar! ahí me dicen si se hacen algo con el para que me envíen foto!!!! 💗💗💗 Los quiero!! Y de nuevo… gracias a todos por la ayuda de todo corazón ❤️ gracias @burgos.style por tan bonito trabajo que hicieron.