Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2023

¡Buenas noticias!. Max Verstappen renovó con Red Bull hasta 2023, ampliando su contrato tres año más, ya que el actual culminaba a finales del 2020.

"Muy orgulloso y feliz de permanecer en mi casa hasta 2023. Comenzamos este viaje juntos, y me han apoyado desde el día 1″, escribió el juvenil holandés en sus redes sociales. Quiero ganar con Red Bull y Honda Racing, nuestro objetivo es luchar juntos por un Campeonato Mundial. Lo mejor está por venir", escribió el juvenil holandés a través de sus redes sociales.

Very proud and happy that @redbullracing will stay my home until 2023. We started this journey together and they have supported me from day 1. I want to win with @redbull and @HondaRacingF1, our goal is to fight for a World Championship together. The best is yet to come! #YesBoys pic.twitter.com/gal9QVTEFO

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 7, 2020