La carta con la que se despidió de la vida un futbolista con cáncer

Giovanni Custodero, portero del AS Fasano en el grupo 8 de la Serie D de la Liga italiana de futbol sala, batalló los últimos cuatro años con el cáncer. "Estoy al límite de mis fuerzas", escribió en una carta que publicó en Facebook y en donde se despidió de la vida.

Durante los cuatro años, Giovanni fue sometido a seis cirugías y varios ciclos de quimioterapia, los cuales lo dejaron postrado en cama.

Te puede interesar: El 'touchdown' publicitario que planea Donald Trump en el Super Bowl

"Bueno, sí, aquí estamos en la batalla final, somos él y yo, uno frente al otro … y lo miro a la cara … Entiendo que es fuerte en la energía con la que lo he alimentado en estos años, mientras estoy ahora cansado. Decidí pasar las vacaciones lejos de las redes sociales pero al lado de las personas más importantes para mí", redactó el ex guardameta del conjunto italiano.

"Sin embargo, ahora que las vacaciones han terminado, y con ellas también la última fuerza que me queda, he decidido que no puedo seguir haciendo que el dolor físico y el sufrimiento prevalezcan sobre lo que el destino me tiene reservado. A partir de mañana estaré sedado y podré aliviar mi malestar. Espero haber sido de ayuda para muchas personas. Por esto quiero agradecerte por última vez por lo que has sido, eres y siempre serás: MI FUERZA", concluyó Gio, en el texto publicado el pasado 6 de enero.

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️Vorrei fare una precisazione rivolgendomi a tutti coloro che stanno scrivendo qualcosa per… Posted by Giovanni Custodero on Monday, January 6, 2020

TE RECOMENDAMOS