Chivas buscará desbancar al América

La supremacía de títulos en el futbol mexicano hoy le pertenece al América pero Chivas se la quiere arrebatar lo más pronto posible. Tiene un campeonato menos que las Águilas, pero con la llegada de millonarios refuerzos, el plantel rojiblanco se ilusiona. El “Conejito” Isaac Brizuela reconoce el deseo de alcanzar pronto al acérrimo rival y no conformase con eso, sino dejarlo atrás para volver a ser el club más ganador.

“A lo mejor como aficionado sí lo ven de esa manera, yo estando de este lado no soy un jugador que le tenga odio a un compañero o algún rival, al contrario trato de ver por mí y por mi equipo. Obviamente regresar a esta institución al lugar que merece y sí viendo el punto de vista del aficionado lo que quieren es que estemos a la par de América”, explicó este jueves.

“Tienen un titulo más y se puede hablar de que es el más grande, pero estamos a un paso de alcanzar ese objetivo que tenemos. Por ahí lo Peláez y también Amaury no sólo vamos alcanzarlos, sino tenemos la ilusión de primero dar ese paso y después mantener esa racha positiva y buscar más campeonatos, no nada más conformarnos con igualarlos, sino tener esa mentalidad positiva, dejar atrás esos malos pensamientos atrás y enfocarnos en lo que merece esta institución”, añadió.

Con una histórica inversión, fueron contratados Uriel Antuna, Víctor Guzmán, José Juan Vázquez, Cristian Calderón, Jesús Ricardo Angulo, José Madueña y Alexis Peña. Además, regreso José Juan Macías tras marcar 19 goles en un año que estuvo prestado con León. Por eso, Brizuela se ilusiona y sueña con levantar el título 13 en la historia de Chivas.

“Se hizo un gran esfuerzo, creo que la directiva puso de su parte y sí hacía falta tener un plantel como el de hoy para pelear el todo por el todo. A lo mejor los que nos tocaba jugar un poco más no decir que nos relajábamos, pero sí sentir más esa competencia a interna, saber que no puedes regalar ni un entrenamiento ni aflojar en ningún partido porque hay un compañero esperando una oportunidad. Eso ayudará a ser más profesionales, tener más cuidado, no nada más cumplir en los entrenamientos, sino tener el cuidado que se debe, para seguir en el 11 titular”, detalló.

Y no sólo eso, también aspira Chivas a conquistar el otro torneo que disputará en este semestre. “Todos coincidimos eso de la Copa nos lo menciono desde que llegó el torneo pasado, que sería nuestro primer objetivo el ser campeones de Copa. El que un directivo llegue con esa mentalidad, te contagia, te ilusiona y te hace vivirlo de esa manera. Obviamente uno tiene sueños y metas, pero que gente que ya lo vivió, que tuvo un gran paso como futbolista te hable de esa manera, te ilusiona y te hace ver que con tus cualidades, cuando juegas en conjunto puedes hacer grandes cosas”, señaló.

“Todos estamos en el mismo canal de Peláez, nos ha motivado bastante junto al cuerpo técnico porque tenemos gente capaz, que ha sido muy ganadora, que ha sido exitosa en los lugares donde ha estado. Pensamos de la misma manera, tenemos la ilusión de levantar la Copa y será un envión anímico para todo el grupo. El siguiente objetivo será estar en Liguilla sí o sí, no tenemos otra opción. La ilusión de la afición está a la par de los refuerzos que vinieron”, finalizó Isaac Brizuela.

Chivas no tiene en mente igualar en títulos al América, sino SUPERARLOS🔥 ¿Lo lograrán? pic.twitter.com/ORSGu475zI — Publisport México (@Publisport_MX) January 9, 2020

DESCARTA ENVIDIAS EN CHIVAS

Los refuerzos de Chivas costaron más de 50 millones de dólares. Algunos de ellos son considerados figuras, pero no por eso tendrán un lugar asegurado en el 11 inicial. El experimentado Isaac Brizuela asegura que la adaptación de las nuevas incorporaciones va bien y que el vestidor no se verá afectado de ninguna forma, pues en el equipo no hay envidias.

“A lo mejor en la parte de afuera se puede hablar que sí hay muchas figuras con tanta contratación. Obviamente están en su mejor nivel, por eso es que llegan a esta institución y se fijan en ellos la directiva, pero estando aquí en la parte interna no nos sentimos así. Los que llegaron no se sienten así, aparte llegan al grupo y se sorprenden de la manera que convivimos todos, cómo nos llevamos, la nobleza, hablando sanamente, somos un grupo muy noble en el buen sentidos de la palabra, que estamos para ayudarnos, que no nos sentimos superior al otro, que cuando juegan en mi posición no critico al que está jugando”, explicó.

“A muchos les sorprendió eso y se han adaptado bastante bien, les puedo decir que al momento no hay envidias. Obviamente está el enojo en su momento de querer jugar, pero apoyando al compañero. Eso ayuda demasiado a que este equipo vuelva a ser protagonista, vuelva la grandeza de esta institución. Sé que estando así como lo hemos llevado hasta ahora, vamos por el camino adecuado”, añadió el “Conejito”.

Isaac Brizuela vivirá una intensa batalla por el puesto con Uriel Antuna, uno de los recién llegados. “Es un jugador con muchas cualidades, tiene mucha velocidad, el mano a mano es algo que le gusta y siempre sale victorioso. Es un gran tipo, no tenemos ninguna complicación, al contrario nos apoyamos. Cuando me ha tocado iniciar habla conmigo y cuando me tocó salir por él le dije algunas cosas para darle más facilidades al momento de enfrentar a su rival. Eso es algo que nos ayuda como equipo para seguir formando esa familia que la que habla Peláez, que unidos podemos alcanzar grandes cosas. El que juegue nos vamos a apoyar de la mejor manera, no habrá ninguna complicación ni caras largas para el técnico”, prometió.

Y finalmente, reconoció que él mismo se entusiasma por la forma en que se armó el equipo. “En el momento que empiezan a armar el equipo, vas dejando esos pensamientos que aparecían en torneos anteriores, cosas negativas o decir que puede pasa lo mismo de torneos anteriores. En el momento que llegan los refuerzos, se empieza a hablar de que Chivas está haciendo bien las cosas, tu manera de pensar también cambia y te ilusionas. Esa ilusión hace que tengas pensamientos positivos, que te emociones y que quieras ya arrancar el torneo para demostrar todo lo que se ha hablado”, concluyó Isaac Brizuela.