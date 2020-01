VIDEO: JC Chávez elige a Rafa Márquez como 'coach' para pelea contra 'Travieso'

Julio César Chávez sigue calentando la revancha que tendrá en contra de Jorge 'Travieso' Arce el próximo 8 de marzo, por lo que mandó un mensaje para el ex campeón mini mosca y mosca junto al ex futbolista Rafael Márquez.

En un video publicado en redes sociales, el ex pugilista presentó al ex jugador del Barcelona como su nuevo 'coach' y amenazó al 'Travieso' que aunque agarre a Javier 'Chicharito' Hernández no le podrá ganar.

"Mira pinche dienton, ya agarre nuevo coach, asi que preparate wey, Tu agarra a Chicharito si quieres, quien sea, me la van a persinar tu, el Chicharito y quien sea", señalo el pugilista junto al futbolista mexicano.

Este 8 de marzo será la segunda ocasión que se enfrenten Chávez y Arce, ya que el pasado noviembre se subieron al cuadrilátero en Tijuana, pelea en la que se impuso Julio César Chávez, por lo que el Travieso Arce buscará su revancha.

