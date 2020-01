En Catar, cierran la puerta a Xavi y su posible llegada al Barça

Después de una lluvia de rumores alrededor del técnico español, Xavi Hernández, el club Al Sadd salió a aclarar el un futuro inmediato del español.

La reunión del histórico jugador blaugrana con directivos del Barcelona ha obligado al club catarí a emitir un comunicado para dejar claro que Xavi se mantiene en el banquillo del club catarí.

"La posibilidad de que Xavi vaya al Barcelona es normal y esperada porque iría su club y es su primer hogar y debe regresar allí en el futuro, pero a día de hoy, Xavi es el entrenador de Al-Sadd", sentencia el comunicado.

El Al-Sadd, además, subraya que en caso de abrirse cualquier tipo de negociación, esta se llevaría a cabo por los cauces oficiales del club. "Xavi está concentrado en el partido de este sábado (semifinales de la Copa del Príncipe ante el Al-Rayyan) y cualquier negociación sobre su marcha será a través de los canales oficiales”.

Xavi Hernández es actualmente el entrenador del Al Sadd qatarí desde el pasado verano. Firmó hasta 2020 tras colgar las botas como jugador y en su primera temporada como director técnico ha conquistado la Supercopa de Qatar y ha guiado a su equipo hasta las semifinales de la Champions de Asia.

