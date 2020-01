Xavi Hernández reconoce conversaciones con el Barça

Luego de la victoria del Al-Sadd por 4-1 ante el Al-Rayyan en la Copa de Catar, Xavi Hernández reconoció que se reunió con Eric Abidal y Óscar Grau, director deportivo y CEO del Barcelona, respectivamente, aunque no específico de los temas que hablaron.

"El Barça estuvo aquí para hablar conmigo, también para ver a Ousmane Dembélé. Me vi con Abidal porque es mi amigo, eso es todo. No puedo decir nada de los que pasa en Barcelona porque tengo mucho respeto hacia el club, hacia Valverde, y hacia mi club actual", mencionó el estratega español.

Pese al respeto que mostró hacia el cuadro catarí, Xavi también externó su anhelo por llegar algún día al banquillo catalán. "No voy a esconder que mi sueño es entrenar al Barça. Y lo he dicho en diferentes ocasiones, en todas las entrevistas que me lo han preguntado. Todo el mundo sabe que siempre he sido culé y el club tiene un lugar especial en mi corazón, pero ahora mismo no puedo decir nada, ya que estoy centrado en el Al-Sadd", aseguró.

La derrota del Barcelona frente al Atlético de Madrid en la Supercopa de España, nuevamente puso en duda la continuidad de Ernesto Valverde, pues los resultados no han sido los esperados, sumando una remontada más, en partidos vitales.

