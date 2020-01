'Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado estar aquí': Quique Setién

Con una enorme sonrisa en el rostro, Quique Setién fue presentado como director técnico del Barcelona, equipo al que jamás pensó llegar, por lo que no tardó ni cinco segundos en darles el 'SÍ', aunque sabe la responsabilidad que conlleva dirigir a un equipo de dicha magnitud.

Te puede interesar: América presenta su tercer uniforme para el Clausura 2020

"Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Es un gran reto. Ese entusiasmo, esas ganas de querer ganar, esta confianza que tengo ahora", mencionó el estratega español, que estuvo acompañado de Josep Maria Bartomeu y Eric Abidal, presidente y director deportivo del conjunto catalán.

"Ayer estaba paseando junto a las vacas de mi pueblo, y hoy estoy en el Barça entrenando a los mejores del mundo", señaló en tono de broma.

Quique Setién sabe que tiene la oportunidad de su vida frente a él, por lo que no piensa en desaprovecharla. "Ayer fue una sorpresa cuando me avisaron. Jamás pensé que el Barcelona se iba a decidir por mí. No tengo currículum extenso y tampoco tengo títulos, pero he demostrado que su filosofía me encanta y que, conmigo, el Betis, Las Palmas y el Lugo han jugado muy bien al futbol".

🎙 @QSetien: "No tengo un currículum extenso ni tengo títulos. Sólo he demostrado una filosofía de juego" pic.twitter.com/gOfjAZDGk1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 14, 2020

SOBRE MESSI

Durante su primer entrenamiento, Setién ya pudo charlar con Messi, estrella del conjunto catalán. "Es el mejor del mundo, pero una cosa es la admiración que siento por él y otra la realidad, y cada uno debe estar en su sitio".

OPORTUNIDAD A LA CANTERA

Uno de los principales objetivos de Quique Setién es darle oportunidad a los jóvenes surgidos de la cantera, siempre y cuando se ganen el puesto. "Tengo una predisposición especial para dar paso a los jóvenes que vienen con una gran energía. El talento desde abajo, si se abren paso, es porque se lo merecen".

TE RECOMENDAMOS