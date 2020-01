VIDEO: Fernando Alonso sufre accidente durante el Dakar 2020

El piloto español Fernando Alonso (Toyota) aseguró este miércoles que no se rinde después de haber volcado su coche durante la décima etapa del Dakar al atravesar una duna.

"Esta es una carrera dura y te lo demuestra cada día, pero no nos rendimos. No hemos venido a pasear, salimos a la carrera, intentamos hacer buenos tiempos, ganar etapas y hacerlo bien que es lo que nos gusta hacer", comentó Alonso al terminar la etapa.

El campeón de Fórmula 1 explicó que en esta etapa arriesgó con la intención de lograr su primera victoria en el rally, objetivo que se había marcado después de haber quedado segundo en la octava etapa. "Salí fuerte. Hoy era un día que quería ganar la carrera, me gusta intentar las cosas, se puede fallar, pero lo que no se puede es no intentarlo", dijo Alonso.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!

He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!

