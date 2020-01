Head Coach de Tennessee aseguró que si gana el Super Bowl se ‘cortaría el pene’

Al principio de temporada en la NFL nadie apostaba a que los Tennessee Titans darían la sorpresa y estarían instalados en la ronda de Finales de Conferencia, en la que el próximo domingo se medirán ante los Kansas City Chiefs, equipo que parte como amplio favorito para llegar al gran juego del próximo 2 de febrero en Miami.

Un hecho casi increíble de creerse es la descabellada apuesta que prometió el head coach del equipo de Tennessee, quien podría verse en ciertos aprietos si el domingo vencen a Patrick Mahomes y compañía y avanzan al Super Bowl.

Y es que meses antes de que arrancara la campaña 100 de la NFL, Mike Vrabel se atrevió a prometer algo que pocos serían capaces de hacerlo.

“Me cortaría el pene con tal de salir campeón del Super Bowl. Ya tengo 20 años casado así que podría hacerlo”, reveló de manera seria en entrevista para un podcast llamado “‘Bussin With the Boys”.

Dicho hecho trascendió tanto en Estados Unidos que incluso medios como Sports Illustrated entrevistaron al entrenador, quien instalado en la Final de Conferencia de la AFC, decidió dar marcha atrás en la descabellada promesa que hizo.

“No quería decepcionar a mis muchachos estado en su podcast, sabía que me harían preguntas un tanto incómodas así que solamente me dejé llevar por el tipo de programa que tienen para hacerlo entretenido. Para ser claro, no cortaré nada de ningún lugar”, afirmó.

