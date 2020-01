VIDEO: Julio César Chávez se pelea con un grupo de aficionados

Julio César Chávez no la pasó nada bien al término de la pelea del mexicano Jaime Munguía el pasado sábado11 de enero, pues la leyenda del boxeo explotó contra un grupo de aficionados, a quienes terminó por mentales la madre.

El histórico pugilista fue parte de los comentaristas de Box Azteca para combate de Munguía y Gary O’Sullivan en el Alamodome de San Antonio; sin embargo, el desenlace de la cobertura no fue el esperado, al menos para Chávez.

Reportes indican que el grupo de aficionados habría estado burlándose e insultado a Julio César Chávez Jr., hecho que enfureció a La Leyenda, quien no se quedó de brazos cruzados y, a la distancia, comenzó a defender a su hijo.

Chavez did not hold back and went after the fans that verbally attacked him and his son Julio César Chávez Jr #MunguiaOSullivan (some fans don’t know just when to stop nor respect) pic.twitter.com/mufQe7w38W

— Jahir Martinez (@jmart1018) January 12, 2020