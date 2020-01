Tokio 2020 contará con 'camas anti sexo' en Villa Olímpica

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebrarán del 24 de julio al 9 de agosto, contará con un aspecto peculiar en las camas que tendrán en la Villa Olímpica, pues -básicamente- no están diseñadas para tener sexo, debido al material con el que están hechas.

Meses atrás se informó que las camas estarán hechas de cartón, con el objetivo de usar objetos reciclables, y a pesar de que resistirían como máximo 200 kilos, se recomienda que no duerman más de dos personas, debido a que se podría romper.

De acuerdo a la información del diario The Sun, la decisión del material de las camas también se usó como medida para evitar las relaciones sexuales durante la justa olímpica, pues no es novedad las especulaciones que se dan respecto al tema.

There will be 18,000 beds at Athletes Village for Tokyo Olympics—all made of cardboard frames. Organizers say will support 200 kilos, or 440 pounds. Olympics open July 24. pic.twitter.com/X9yauV1CrR

— Stephen Wade (@StephenWadeAP) January 9, 2020