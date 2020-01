La W Series se correrá previo al Gran Premio de México

El serial internacional de monoplazas exclusivo de pilotos mujeres, W Series, cerrará su temporada 2020 el 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez como preámbulo al Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Este jueves se anunció que el W Series incluirá dos fechas a disputarse a la par de la máxima categoría del deporte motor, pues el GP de Estados Unidos y el Circuito de las Américas en Austin también tendrán la oportunidad de albergar una cita para apreciar el talento femenil y se realizarán dentro de la actividad sabatina.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a la Serie W a dos eventos tan espectaculares del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2020 de la FIA, como los de Austin y Ciudad de México", manifestó Ross Braw, gerente de la F1.

Valoró el hecho de que debe existir igualdad de oportunidades en el deporte motor y por eso el primer paso es coincidir dos de las ocho carreras del calendario de la W Series con la Fórmula 1, además para que los espectadores sepan más sobre esta importante competencia femenil.

“Estamos convencidos de que nuestro deporte debe ofrecer igualdad de oportunidades para que hombres y mujeres compitan juntos; no es coincidencia que mejorar uno de nuestros objetivos estratégicos sea mejorar la diversidad de la parrilla F1 al apoyar y promover el talento de los conductores de entornos poco representados”, agregó.

La idea de la Fórmula 1 en un futuro es brindar oportunidad a mujeres para que ocupen un asiento como pilotos titulares y el “Gran Circo” pudiera ser mixto en su parrilla, por lo que la W Series se creó para que las mujeres adquieran experiencia al volante.

La directora ejecutiva de la W Series, Catherine Bond Muir, se congratuló por la posibilidad de que el talento femenil podrá coincidir con la disputa de dos carreras en un mismo fin de semana de Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos y México.

“En la Serie W estamos absolutamente encantados de que, en sólo nuestra segunda temporada, nuestro campeonato haya sido bien recibido por la Fórmula 1, y que las dos últimas carreras de la temporada 2020 de la W Series tendrá lugar como parte de la plataforma de Fórmula 1”, añadió.

Bond Muir abundó que será un campeonato de ocho carreras muy variado, “estoy satisfecha de que la W Series ahora organice carreras fuera de Europa, y Estados Unidos y México son, por supuesto, nuevos territorios muy importantes para nosotros”.

Por su lado, Dave Ryan, director de carreras de la W Series, destacó incluso la historia que posee el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, misma que crecerá con la mencionada carrera femenil de pilotos.

“El Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito fantástico, más antiguo que el Circuito de las Américas, por supuesto, pero actualizado de manera impresionante, ya que fue sede del Gran Premio de México desde que la carrera se reintrodujo en el calendario de Fórmula 1 en 2015”, indicó.

Ryan detalló que anteriormente fue el lugar de celebración de los Grandes Premios mexicanos. En 1963, en ese primer Gran Premio de México del Campeonato Mundial de Fórmula 1 fue ganado por el gran Jim Clark, en un Lotus.

Agregó que son dos de sus mejores recuerdos son las victorias consecutivas de Alain Prost en 1988 y Ayrton Senna en 1989, ambos en McLarens, “tiempo en el que fui miembro senior del equipo de carreras de McLaren”.

A continuación el calendario de la W Series Championship 2020:

San Petersburgo, Rusia. 30 de mayo

Anderstop, Suecia. 13 de junio

Monza, Italia. 27 de junio

Norisring, Alemania. 11 de julio

Brands Hatch, Gran Bretaña. 23 de agosto

Assen, Holanda. 5 de septiembre

Austin, Estados Unidos. 24 de octubre

Ciudad de México, México. 31 de octubre

