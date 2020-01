Xavi explica las razones por las que rechazó al Barça

Sí, Xavi Hernández rechazó entrenar al Barcelona. El actual director técnico del Al-Sadd de Catar, por primera ocasión, habló públicamente de la propuesta que tuvo para llegar al banquillo del conjunto catalán, oferta que no aceptó, pues considera que aún le falta mucha formación, aunque su sueño de volver se mantiene intacto.

“Sí, tuve una propuesta del Barça por parte de Eric Abidal y Oscar Grau aquí en Doha. Pero no la acepté, porque es muy pronto para mi formación, no estoy aún preparado. Pero mi sueño en el futuro seguirá siendo ser el entrenador del Barça”, mencionó el estratega español en conferencia de prensa.

Xavi reconoció que vivió días intensos por el tema, ya que todo mundo hablaba de él, por lo que decidió hablar con sus jugadores y familia, para aclarar que él permanecería en Catar, en donde ya se alista para disputar la final de la Copa frente al Lekhwiya.

"Estoy totalmente enfocado en el Al-Sadd. Se lo dije a mi familia y jugadores porque siguieron el tema. Durante esos tres días no estuve en la mejor posición, pero ahora estoy centrado en lo inmediato. La final significa mucho para nosotros", puntualizó.

SOBRE QUIQUE SETIÉN

El ex jugador del Barcelona confía en la capacidad de Quique Setién, esperando que los buenos resultados no tarden en llegar. "Me encanta Setién, me gusta su forma de trabajar y confío en que tenga éxito con el equipo".

