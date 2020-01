Jason Garrett será nuevo Coordinador Ofensivo de los New York Giants

Apenas hace algunos días, los Dallas Cowboys decidieron cortar a Jason Garrett de sus funciones como Head Coach tras los malos resultados de la última temporada, por lo que su etapa al frente del equipo terminó tras 10 años.

Ahora tan solo una semana después, de acuerdo con información de Ed Werder de ESPN, el ex coach de Dallas será nombrado como nuevo Coordinador Ofensivo del equipo rival de división de su ex equipo, pues los New York Giants contarán con sus servicios a partir de la próxima temporada.

Garrett habría sido reclutado por los Giants tras acudir a una entrevista de trabajo en las instalaciones de los Giants en donde la plana mayor no dudó en elegirlo como el nuevo encargado de guiar a la prometedora ofensiva de New York.

El técnico de 53 años de edad buscará guiar a los Giants en una exitosa etapa en la que intentarán pelear por el Este de la Conferencia Nacional y posteriormente pensar en grande buscando regresar a un Super Bowl.

Cabe resaltar que este será el regreso de Jason Garrett a los New York Giants, pues fue quarterback del equipo entre 2000 y 2003.

