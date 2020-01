VIDEO: Golfista que nació con un brazo hizo 'hoyo en uno'

Laurent Hurtubise puede ser un aficionado, pero dio el mejor golpe del día del torneo The American Express.

TOKIO 2020 CONTARÁ CON CAMAS ANTISEXO EN LA VILLA OLÍMPICA

Hurtubise, que nació con un brazo, hizo un hoyo en uno en el cuarto hoyo de 151 yardas del PGA West's Stadium Course. Juega con su brazo izquierdo mientras su derecha termina justo debajo de su codo.

Los aficionados compiten junto a los profesionales en el pro-am en The American Express y Hurtubise ha jugado en el evento varias veces. También realizó un disparo desde 60 yardas en 2018.

El tres veces ganador del PGA TOUR, Troy Merritt, su compañero, tal vez estaba más emocionado que el propio Hurtubise. "Esa fue la mejor experiencia que he tenido en el campo de golf", dijo Merritt.

Otro ganador del TOUR en Greg Chalmers, un zurdo, también estaba jugando en el grupo con Hurtubise y dijo que fue solo uno de varios tiros increíbles a lo largo de su ronda.

"Golpeó el tiro y fue un lindo corte para un zurdo. Inmediatamente dijimos "siéntate", pero fue uno de esos disparos donde siempre pensaste, espera, esto podría entrar aquí ", dijo Chalmers.

"Aterrizó alrededor del frente del green y todos lo estábamos observando atentamente mientras avanzaba hacia el agujero y luego golpeó, desapareció. Todos salimos a celebrar y Laurent se puso balístico y tal vez soltó algunas palabras, pero ¿quién podría culparlo? Fue un tiro increíble".

Habiendo crecido sin la mayor parte de su brazo derecho, Hurtubise rápidamente descubrió que el deporte era una forma de adaptarse a otros niños.

"Cuando era niño, el deporte era una forma de demostrar que, aunque tenía la diferencia de que podía desempeñarme tan bien como las personas normales … como los llaman", dijo Hurtubise al Desert Sun.

"La gente tiene diferencias y desventajas y lo que sea, pero fue mi manera de demostrar que podía ser tan bueno como todos los demás".

Jugó hockey y beisbol, pero el golf se convirtió en su deporte favorito cuando cumplió 11 años. Realiza un swing zurdo completo con una sola mano que puede producir recorridos de aproximadamente 230 yardas.

Inspirational. ❤️

Laurent Hurtubise was born with one arm and started playing golf at age 11.

On Thursday, he made an ace at @theamexgolf. 🙌 pic.twitter.com/0Rpa8FhpyD

— PGA TOUR (@PGATOUR) January 17, 2020