VIDEO: Aficionados componen canción a Raúl Jiménez por su doblete

El gran momento que vive Raúl Jiménez con el Wolverhampton le valió para confirmar el gran cariño que le tienen los aficionados, quienes celebraron a lo grande con cánticos en la cancha del Southampton.

El goleador mexicano marcó dos tantos para darle la victoria a los Wolves 3-2 ante los Saints, lo cual lo convirtió en el máximo goleador del club en una temporada de Liga Premier.

“Hay algo que los Wolves quieren que sepas. El mejor del mundo viene de México. Nuestro número nueve. Dale la pelota y marcará cada vez. Síííí Señoooor dale el balón a Raúl y él marcará”, es la letra de la canción que le compusieron a Jiménez.

Mientras la tribuna de los Saints estaba congelada, los fans del Wolverhamtpon ‘rompieron el hielo’ con un cántico para Raúl Jiménez.

"Si señor. Give the ball to Raúl and he’ll score". @SkyJohnnyP pic.twitter.com/4wzoPnz2eU

— Luis Garza (@l_garza21) January 18, 2020