‘Si Psicosis está amargado porque no le doy trabajo es problema de él’: Konnan

El pasado viernes, el ex luchador cubano Carlos Espada, mejor conocido como Konnan dio de qué hablar tras ser brutalmente golpeado por Psicosis, tras una discusión que supuestamente no tuvo que ver con temas de los cuadriláteros.

Tras este suceso, Konnan reconoció que los reclamos por parte de Psicosis también conocido como Ripper son por cuestiones personales a los cuales no les dio mucha importancia, pues argumenta que el enojo del luchador es por no darle trabajo dentro de la AAA, empresa en la que el cubano es el encargado de los rosters.

“Mírame la cara, no pasa nada, yo vengo a trabajar, si alguien está amargado porque no le doy trabajo y quiere pelear, es problema de él”, explicó Konnan

Cabe recordar que en 2019, ambos protagonizaron una discusión en redes sociales por ese tema.

“Desde 1997 a 2019, sigo siendo Psicosis pese a quien le pese y a Konnan es el primero que no le parece y mientras él maneje el roster de AAA, no apareceré en AAA”, escribió de forma molesta Psicosis.

Ante esta publicación, Konnan le respondió publicando lo siguiente: “Parece que al único que le pesa es a ti. Sigues con lo mismo, te vi en las oficinas de AAA y no me dijiste nada, pero yo te sigo diciendo lo mismo, si hay tanta calidad ¿por qué no te veo en otra empresa grande?, escribió Konnan.

Posteriormente, Psicosis también respondería de manera breve “Te veo en enero, ya pasó mi evento de León AAA, eso se arregla en persona”, fue lo último que contestó el luchador hasta antes de protagonizar el golpe de este fin de semana.

