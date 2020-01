VIDEO: Julio César Chavez Jr asegura que puede noquear sin problema a Conor McGregor

Apenas hace algunas semanas, Julio César Chávez reapareció en los cuadriláteros en la derrota ante Daniel Jacobs, la cual volvió a poner en continuidad su carrera. Sin embargo, totalmente recuperado de la fractura de nariz que sufrió, el ‘Junior’ compartió un video en el que lanza un reto a Conor McGregor, peleador de UFC que este sábado derrotó contundentemente a Donald ‘Cowboy’ Cerrone.

Te puede interesar: Faitelson llama payaso a Morales y él le recuerda el golpe de Cuauhtémoc

“si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds. Si no lo hago, que no me paguen” Afirmó Julio César Chávez Jr.

Cabe destacar que tras el triunfo del peleador irlandés en los octágonos del UFC, han surgido varios rumores que señalan que volvería a enfrentar a Floyd Mayweather Jr, rival ante el que ya cayó en una pelea bajo las reglas del boxeo y que en este 2020 tendría su revancha.

De esta manera, Chávez Jr busca reaparecer pronto en los cuadriláteros y no descartaría protagonizar un combate ante el irlandés.

Te recomendamos