Javier Hernández ya luce con el uniforme del Galaxy

El fichaje de Javier Chicharito Hernández con el L.A. Galaxy está cerrado; sin embargo, la escuadra estadounidense aún no lo hace oficial, aunque el atacante mexicano ya porta sus colores, e incluso ya ofreció su primera entrevista.

Te puede interesar: Revelan nuevo audio de Emiliano Sala, a un año de su muerte

"Estoy en el lugar correcto y en el momento correcto. Fue el momento adecuado, la oportunidad correcta", mencionó Hernández Balcázar en entrevista con Los Angeles Times.

Javier Hernández | Foto tomada: Los Angeles Times.

El canterano de Chivas aseguró que uno de los objetivos por los que aceptó llegar a la Major League Soccer (MLS), es para volver a la Selección mexicana, ya que ve el escenario perfecto para demostrar su nivel, tal como lo hicieron sus compatriotas Uriel Antuna y Jonathan dos Santos; este último, le mencionó que "la liga (MLS) está muy subestimada".

"Voy a jugar. Eso es lo que quiero en mi vida. La gente va a decir que fue porque no pude hacerlo en Europa, pero a veces en el futbol hay cosas que no están en tus manos. Los últimos dos años, los gerentes decidieron dar confianza a otros jugadores en lugar de mí. Y ahora, LA Galaxy, el gerente del club y la liga, me dice: Mira Javier, queremos darte toda la confianza", añadió el delantero azteca.

Chicharito Hernández llega al Galaxy con una gran responsabilidad, pues tomará el lugar que dejó el sueco Zlatan Ibrahimovic, por lo que tendrá el compromiso de los goles. "Voy a poder jugar frente a muchos fanáticos mexicanos, fanáticos del Galaxy, fanáticos estadounidenses. Es increíble".

TE RECOMENDAMOS