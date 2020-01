Javier Hernández: "Se conoce más sobre la MLS que de la Liga MX"

En sus primeras palabras de Javier Chicharito Hernández como jugador de LA Galaxy, habló sobre el crecimiento que ha tenido la MLS y la Liga MX, asegurando que la liga estadounidense va a pasas agigantados, mientras que la mexicana, aún no quiere aprender del resto.

"Creo que mi país no quiere aceptar que la MLS se está acercando. Hace diez años que no juego en la Liga MX, y ahora va a ser la primera vez que juegue en la MLS, así que no puedo decir exactamente como es el nivel, pero la forma en la que lo veo desde el exterior, la exposición que tiene la MLS en el esto del mundo no es como la de la Liga MX", mencionó el futbolista tapatío.

Además, Hernández Balcázar asegura que con los compañeros y entrenadores que ha estado, conocen más de la MLS que de la Liga MX. "Las dos ligas están mejorando, pero creo que la MLS está mejorando a pasos más grandes. Creo que la Liga MX no quiere darse cuenta o aprender de ciertas cosas que la MLS está haciendo muy bien, y creo que una de las razones por las que la MLS está creciendo tanto es porque aprenden de otras ligas . Quieren soñar a lo grande y convertir esta liga en lo más grande posible".

Chicharito Hernández está convencido en que no llega a la Liga de Estados Unidos para retirarse, sino para continuar formándose y aprender lo más que pueda. "Esta propuesta llegó en el mejor momento, y no la podría dejar pasar".

El atacante mexicano jugará en la misma liga que sus compatriotas, Carlos Vela y Jonathan dos Santos, con este último, compartirá vestidor. "Ellos están felices. Me cuentan de la calidad de vida, la manera en que te tratan, la manera en que ellos pueden divertirse. Me cuentan que la Liga ha crecido muchísimo y que lo voy a disfrutar, me han dicho puras cosas positivas”, añadió.

