Aficionado captado siendo infiel asegura que destruyeron su relación

El aficionado del Barcelona del Guayaquil, que fue captado por las cámaras de televisión mientras estaba muy cariñoso con una mujer que no era su novia, por fin dio la cara y aseguró que nunca la besó y que destruyeron su relación.

"En mi defensa quiero aclarar que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, además en el video no se ve ningún beso. Sólo se burlan y me critican pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo hasta el final, digan lo que digan“, expresó Deyvi Andrade Urgiles a través de una publicación en Facebook.

EN MI DEFENSA QUIERO ACLARARLE AL SEÑOR REPORTERO QUE EN NINGÚN MOMENTO ME MORÍA POR BESAR A MI AMIGA Y ADEMÁS EN EL… Posted by Deyvi Andrade Urgiles on Tuesday, January 21, 2020

De igual forma señaló que la gente sólo busca hacer daño y que dañaron su relación : “La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación, ¿qué más quiere? Ojalá que esto les sirva de algo porque sólo le están haciendo daño a un hijo de Dios?

Mientras que otra publicación de Instagram dijo que la mayoría de los ataques que ha recibido son de mujeres y que está arrepentido.

“La mayoría de las personas que me atacan y me juzgan son mujeres, y uno que otro men haciéndose los puritanos, pero nadie acepta la realidad que son realmente ellas las que se nos insinúan y nosotros caemos fácilmente en sus redes porque el enemigo siempre nos quiere ver mal. Gracias a mi Dios estoy arrepentido y estoy bien y nada de lo que ustedes digan me importa. Que quede claro que son ellas las que nos piden que las carguemos, yo sólo fui una víctima”, dijo.

Por último, compartió una foto en la que aparece junto a su novia y le ofreció disculpas: “Quiero volver a vivir estos momentos junto a ti mi preciosa, estoy muy arrepentido y así como salí en público cometiendo esa burrada, así mismo te voy a pedir disculpas en vivo”. Sin embargo, después dio de baja la cuenta de Instagram.