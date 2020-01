Eli Manning se retira de la NFL

Luego de 16 campañas como mariscal de campo de los New York Giants, único equipo en el que jugó, el mariscal de campo Eli Manning pondrá fin a su brillante carrera.

Será el próximo viernes cuando el hermano de Peyton se despida de la NFL y sus fans en una conferencia de prensa a la que ha convocado.

“En 16 temporadas, Eli Manning definió lo que es ser un Gigante del Nueva York dentro y fuera del campo. Eli es nuestro único jugador Más Valioso de Super Bowl y uno de los mejores jugadores en la historia de nuestra franquicia. Nos representó con gran profesionalismo, dignidad y responsabilidad. Para él significó mucho ser nuestro quarterback pero aún más para nosotros contar con él. Estamos más que agradecidos por su contribución y esperamos celebrar su inducción al Ring of Honor de los Giants en un futuro próximo”, dijo John Mara, presidente ejecutivo de los Gigantes.

Manning llegó al equipo de Nueva York en 2004 y lideró a los Giants a ganar dos Super Bowls ante Tom Brady los New England Patriots en las ediciones XLII y XLVI del gran juego. Eli termina su carrera en la séptima posición histórica en yardas por pase con 57,023 y 366 touchdowns.

