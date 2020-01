Tena confía en remontar y seguir adelante en Copa MX

Chivas está contra la pared en la Copa MX, tras perder por 2-1 como local ante Dorados de Sinaloa. El duelo de ida de los octavos de final resultó decepcionante para el Rebaño Sagrado, pero el técnico Luis Fernando Tena confía en remontar durante el partido de vuelta para seguir adelante en este certamen.

“Teníamos que rotar los jugadores, dar oportunidad a los que no habían tenido mucha participación. No podíamos esperar un gran juego de conjunto, era la primera vez que estaban juntos, pero hubo actuaciones destacadas, otras no tanto. Hay que darle mérito a Dorados, que jugó al contragolpe porque tiene la gente idónea para jugar así”, explicó.

“Nos cerraron espacios, nos costó entrar, caímos en desesperación y desorden en el afán de buscar el empate y gustar a nuestra gente. El resultado fue justo, Dorados hizo un gran juego y hay que felicitarlos. El gol de Calderón fue importante, necesitamos uno para empatar (el global) y estoy seguro que le vamos a dar la vuelta en Culiacán”, agregó.

Chivas jugó con sus siete refuerzos como titulares, pero el desempeño no fue el esperado. “Había que darles oportunidad, rotación, no podíamos esperar el mejor ritmo ni el mejor nivel individual porque han tenido poca actividad y tampoco podíamos esperar un gran ideal colectivo. Pensábamos en ganar, pero hay que dar mérito a Dorados. En el afán de empatar nos fuimos desordenando, pero estoy seguro que le damos la vuelta el martes”, sentenció Luis Fernando Tena.

El partido sirvió al técnico de Chivas para darse cuenta en qué nivel están los recién llegados. “Tanto como lejos no. Nos dimos cuenta que unos están cerca de su nivel y otros les falta jugar más. No decir que están lejos, todos tienen calidad, son jugadores probados y el ritmo es importante. Algunos es claro que necesitan jugar más”, detalló el “Flaco” Tena.

“No me preocupa porque sé que hay solución. Sí me molesta, estoy dolido y apenado con la afición, pero sé que tenemos cómo solucionar todo esto. Sé que vamos a ir mejorando, no podíamos esperar un buen funcionamiento colectivo hoy, eso pasa más por mí que por los jugadores”, aseveró.

Alexis Vega, fuera 15 días

Además de la derrota como local ante Dorados, un motivo más para lamentarse tuvo Chivas este martes. El delantero Alexis Vega terminó el encuentro lastimado del hombro izquierdo y estará fuera de las canchas al menos dos semanas. Él sábado contra Toluca no podrá tener participación en la tercera fecha de la Liga MX.

“Alexis parece que no tiene ninguna fisura o fractura. Sí tendrá que esperar yo creo unos 15 días. Difícilmente jugara el sábado y es lo bueno de tener un plantel como el que tenemos. Me voy con un sabor muy amargo porque perdimos, la gente vino en un gran número y nos impulsó. También me voy con mal sabor por la lesión de Alexis, que aun así empujó y fue importante su entrada para meter un gol. Por perder, por no agradar a la gente y sobre todo por la lesión de Alexis, nos vamos con un sabor amargo”, finalizó Luis Fernando Tena.

