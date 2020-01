Raiders son oficialmente de Las Vegas

Es oficial, los Raiders pertenecen formalmente a Las Vegas. Así lo anunció el propietario del equipo Mark Davis en una en una conferencia de prensa a las afueras del Allegiant Stadium, que será la casa de “Los Malosos” en la ciudad del juego.



“Los Raiders nacieron en Oakland y jugaron 13 temporadas en Los Ángeles. Las dos ciudades serán siempre parte de nuestro ADN peor hoy comienza un nuevo capítulo en nuestra historia. A partir de hoy, 22 de enero de 2020, somos los Las Vegas Raiders”, oficializó Davis.

El anuncio se da tres años después de que la propuesta del equipo fuera aprobada en marzo de 2017.

Staking our claim. Raiders players from the past and present help make it official. pic.twitter.com/3xvygRQUzv — Las Vegas Raiders (@Raiders) January 22, 2020

"Today we begin a new chapter in our storied history." Owner Mark Davis makes it official. #RaiderNation pic.twitter.com/GnqvH0LU7t — Las Vegas Raiders (@Raiders) January 22, 2020

"I do hereby proclaim January 22, 2020, as the day to celebrate the renaming of the Las Vegas Raiders." — @GovSisolak pic.twitter.com/gcgOCgn73R — Las Vegas Raiders (@Raiders) January 22, 2020





