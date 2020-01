Suspenden debut de silbante en Primera, por expulsar a jugador de Pumas

El silbante Brian Omar González pasó de la felicidad al desaire, y es que fue el que expulsó la noche del miércoles a Jesús Rivas de Pumas, en lugar de Martín Barragán, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa MX, situación que detuvo su debut en el máximo circuito donde aparecería en el Puebla vs. Querétaro.

La situación se dio porque en el partido ante los laguneros, Barragán metió la mano en el área, pero luego de una confusión, el árbitro le sacó tarjeta roja al joven elemento felino, quien hizo su presentación con el primer equipo.

“Tenía debut mañana y se pospone, pero vamos a seguir trabajando. Me hubiera gustado vivir otra situación, que no pasara eso y no afectara a un joven debutante”, comentó González en su regreso a la Ciudad de México, en declaraciones recogidas por ESPN.

Santos se impuso 4-2 a los Pumas y el duelo de vuelta se jugará el 29 de enero a las 19:00 horas en la cancha de Ciudad Universitaria.