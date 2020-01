Madre de Joao Maleck pide no juzgar a su hijo hasta el fin del proceso

Diana Robles, madre del futbolista Joao Maleck, habló por primera vez con los medios de comunicación e hizo la petición de que no se criminalizara a su hijo hasta que termine el proceso penal.

"Obvio él está desesperado, es un muchacho de apenas 20 años, yo me he preguntado muchas veces, no leo muchas notas, no veo muchos comentarios porque la verdad no es algo que me preocupe lo que diga la gente, pero sí es algo muy cruel el hecho de que lleguen y te digan 'ya viste la nota, ya viste lo que dicen' , que si hemos hecho impunidad, que si hemos pagado, que sí los resultados”, declaró este jueves tras la audiencia de Maleck.

De igual forma retó a aquellos que dicen que han incurrido en impunidad que presenten pruebas. "Yo espero que toda esa gente que se atrevió a decir que hemos incurrido en impunidad tenga pruebas, esas acusaciones son graves, es mi hijo y no voy a parar”, dijo.

Joao Maleck se encuentra en la cárcel después de que en junio de 2019 provocó la muerte, en un accidente automovilístico, de la pareja conformada por María Fernanda Peña y Alejandro Castro.

El joven futbolista es acusado de homicidio pulposo y daño a las cosas en agravio, por lo que deberá permanecer en prisión durante todo su proceso.