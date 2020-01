Paco Jémez obedece orden de su mamá... ¡y elimina al Betis!

Francisco Jémez, actual director técnico del Rayo Vallecano, reveló la fórmula que utilizó para avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey, luego de vencer en tanda de penaltis al Real Betis, asegurando que obedeció la "orden de su madre".

El ex estratega de Cruz Azul, en entrevista con la Cadena SER mencionó que al medio tiempo, habló por teléfono con su mamá, y ella fue la que le dijo que mandara al equipo al ataque, para arriesgar más y tomar ventaja en el marcador, hecho que el técnico español obedeció, y le resultó, aunque no fue tarea sencilla, ya que tuvieron que recurrir a los penaltis para definir al vencedor.

El reportero le preguntó a Jémez que con quién hablaba al término del primer tiempo, este respondió: "Con mi madre. Le dije 'mamá, estamos trabajando, estoy en el partido'. Y me respondió 'ya, echa más al equipo al ataque'".

Posteriormente, el técnico español aseguró que la responsabilidad del resultado, es "totalmente" de su madre.

📻⚽ PACO JÉMEZ, en @ellarguero

"Me ha llamado mi madre durante el partido. 'Que no puedo hablar que estoy en el partido'. Y me decía 'Que ya, que ya, que los eches más para adelante'. La culpable de que eche el equipo tan adelante es mi madre, sí😂" pic.twitter.com/cdO5In88Jk

— El Larguero (@ellarguero) January 24, 2020