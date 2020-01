Eli Maninng confirmó su retiro con New York Giants

El mariscal de campo Eli Manning anunció este viernes ante los periodistas su retiro de la competición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) tras 16 años y dijo sentirse feliz de hacerlo a su forma y vistiendo siempre la camiseta de los Giants de Nueva York.

TE RECOMENDAMOS Conade apelará los 15 millones de pesos a Paola Pliego

Manning destacó en su rueda de prensa de despedida que se fue de la manera que quería, sintiéndose feliz de haber sido un trabajador y profesional que lo dio todo por los Giants a los que llevó a ganar dos Super Bowls.

Pero, sobre todo, dejó muy claro que no se arrepentía de la decisión que había tomado después de 16 años de profesional mientras le acompañaban en la despedida familiares, amigos, excompañeros de equipo y entrenadores, y dos trofeos Vince Lombardi.

Manning, de 39 años, dijo que no tenía planes inmediatos, aunque admitió que echaría en falta el tiempo que pasaba con sus compañeros de equipo, la preparación y las cervezas en la parte trasera del autobús después de las victorias.

El ya exmariscal de campo dijo que tenía previsto un tiempo reviviendo los recuerdos positivos, divirtiéndose y siendo entrenador asistente en el equipo de baloncesto de tercer grado de su hija.

"Desde el primer momento, lo hice a mi manera", reiteró el siempre discreto hermano menor de los Manning, quien proviene de una conocida familia de futbolistas. "No podría ser otra persona que no sea quien soy. Sin lugar a dudas, habría hecho que los aficionados, los medios de comunicación e incluso la oficina principal estuvieran más cómodos siendo un tipo que presumiese".

Sin embargo, Manning dijo que era algo que nunca había formado parte de su personalidad ni de como ve y entiende la vida.

"Pero ese no soy yo", admitió Manning. "Finalmente, elijo creer que mis compañeros de equipo y los aficionados aprendieron a apreciar eso. Lo que obtuvieron fue Eli puro y sin adulterar".

"It's impossible to explain the satisfaction, actually the joy, I've experienced being a Giant."

Watch Eli's full retirement announcement ⤵️

— New York Giants (@Giants) January 24, 2020