Ex futbolista inglés pide que Chelsea o Manchester United fichen a Raúl Jiménez

Raúl Jiménez sigue robando reflectores en el futbol inglés tras su destacada actuación ante el Liverpool, conjunto al que logró marcarle un tanto en la derrota de los Wolves ante el líder invicto de la Premier League.

De inmediato leyendas del futbol inglés como Gary Lineker y ahora Joe Cole, ex jugador del Chelsea han destacado el gran momento por el que atraviesa el lobo mexicano en su segunda temporada en una de las competiciones más complicadas del mundo.

Te puede interesar: En Italia aseguran que Chucky podría pasar de héroe a fracaso

El ex del Chelsea señaló en entrevista para BT Sport que Jiménez debe ser fichado por clubes grandes de Inglaterra como los propios 'Blues', el Manchester United o el Tottenham de José Mourinho, equipo que ante la baja de Kane necesita un delantero.

"Los fans de los Wolves no me agradecerán por decirlo, pero si soy el Chelsea, Tottenham o Manchester United y tienes la chequera lista, Raúl Jiménez es el primer nombre. Si quieres que alguien tenga un impacto inmediato en tu equipo, quieres que alguien marque, conoce la liga, el flujo del futbol inglés", explicó el ex atacante.

Además el ex campeón con el conjunto londinense afirmó que a pesar de que atraviese un gran momento con los Wolves, Raúl no debería dudar en fichar por alguno de esos clubes.

"Está muy bien ser parte de un proyecto, pero cuando el Manchester United, el Chelsea y el Tottenham vienen a buscarte, puede volverte loco. Para mí, él podría jugar fácilmente en cualquiera de esos equipos porque tiene mucha habilidad. Es uno de mis jugadores favoritos", agregó Cole.

Te recomendamos