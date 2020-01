"Me decía que era basura", Lukaku sobre Antonio Conte

Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milán, confesó las fuertes palabras que recibió por parte de Antonio Conte, director técnico de la escuadra italiana, y quien llamó "basura" al elemento belga tras un partido de Champions League.

"Me decía que era basura delante de todo el equipo. Él te dice a la cara si estás bien o mal. Y yo jugué realmente mal. Me estaba diciendo que era basura y que me quitaría a los cinco minutos si lo volvería a hacer", mencionó a Sky Sports.

Las palabras del estratega italiano se dieron tras un empate que consiguieron ante el Slavia Praga en duelo de Champions League; sin embargo, Lukaku le vio el lado positivo, y dicho discurso le sirvió para mejorar dentro del terreno de juego, hecho que terminó agradeciendo.

"Hirió mi confianza, pero al mismo tiempo me despertó, pues justo después jugamos el derbi de Milán y disputé uno de mis mejores partidos de la temporada", añadió.

El atacante belga no dejó pasar la oportunidad de externar su deseo por eliminar el racismo en la Serie AA, ya que él ha sido víctima de ello en distintas ocasiones. "Italia es un país hermoso para vivir, pero tenemos que trabajar juntos para mantener a esas personas ignorantes fuera de los estadios".

