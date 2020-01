Muere piloto tras sufrir fatal accidente en el Dakar 2020

Con 48 años de edad, el piloto de motociclismo Edwin Straver, perdió la vida este viernes 24 de enero, luego de sufrir un fatal accidente durante la decimoprimera etapa del Rally Dakar 2020, el cual se celebró en Arabia Saudita.

El holandés falleció ocho días después del accidente, y es la segunda muerte que se presenta en esta edición del Dakar. La primera de ellas fue la del también motociclista Paulo Gonçalves.

Mediante redes sociales, el Dakar anunció la lamentable noticia, mostrando sus condolencias ante dicha circunstancia. "El motociclista Edwin Straver, que resultó gravemente herido en una caída durante la undécima etapa del Dakar 2020, falleció. Todos los asociados con el Dakar expresan sus sinceras condolencias a la familia y amigos de Edwin".

Motorcyclist Edwin Straver, who was severely injured in a fall during the 11th stage of Dakar 2020, has passed away.

Everyone associated with the Dakar expresses their sincere condolences to Edwin's family and friends.

