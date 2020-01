Aguirre: "Sería el último mortal capaz de decir algo malo de Simeone"

El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés y extécnico del Atlético de Madrid, defendió el trabajo realizado por el entrenador argentino Diego Simeone al frente del cuadro rojiblanco, pese a la eliminación en dieciseisavos de final de la Copa del Rey a manos de la Cultural Leonesa, de Segunda División B.

"Yo sería el último mortal capaz de decir algo malo de Simeone. Lo admiro y respeto profundamente. Estuve tres años en esa casa y sé las dificultades que entrañan, como otro club", indicó ante los medios en la previa del encuentro que debe medir a ambos conjuntos.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Aficionados del Valencia y Barcelona tienen riña previo al partido

"Él fue capaz de generar todo. Y cuando digo todo, digo todo: jugadores, cantera, títulos, dinero, volver a poner al Atleti dónde se merecía…. estamos hablando de alguien que, con Aragonés, la familia y Cerezo, son a los que más deberían agradecer los hinchas. Yo sería incapaz de emitir un juicio negativo. Cero", añadió.

En esa línea, no entiende las críticas al argentino y a su estilo: "El Atlético, ya lo dijo el Cholo, no lo va a cambiar una derrota en Copa, como no lo cambió un éxito en Champions o un título. Tienen muy claras las ideas".

"El míster tiene muy clara su filosofía. No creo que le afecte, en absoluto, la eliminación en Copa. Nos puede pasar a todos. Nos ha pasado a todos. Ya salió Miguel Ángel Gil a apoyar al Cholo. Lo apoyamos todos, por lo que ha hecho por ese club, evidentemente. No merece siquiera el cuestionamiento. Yo espero la mejor versión del Atlético", completó.

Por todo ello cree que les pondrán las cosas muy complicadas: "El Atlético es un equipo que está peleando por la Liga, por la Champions… nos lo pondrá difícil. En su campo es un equipo muy sólido. Fuera también, pero en su campo especialmente. Se dejan pocos puntos allá. Esperamos un rival complicado además".

Asimismo, habló de lo que supone enfrentarse a su exequipo y hacerlo por primera vez en Wanda Metropolitano: "Para mí es emotivo jugar contra el Atlético. Ya lo hice en el pasado con el Zaragoza y el Espanyol".

"Pero ir a este estadio, que en su día nos presentaron la maqueta, con la de la ciudad deportiva, cuando estábamos allá será emocionante. A partir de ahí, es un partido como cualquier otro. Hay que pensar en sumar, en ganar. Estar en la Liga, metidos", finalizó.

TE RECOMENDAMOS Miguel Herrera asegura que empate ante Xolos se debe a falta de jugadores